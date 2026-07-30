Lupita Cuautle encabeza sesiones por la igualdad en San Andrés Cholula

Con el objetivo de fortalecer las políticas públicas para promover la igualdad sustantiva y la seguridad de las mujeres, mediante acciones coordinadas entre las distintas dependencias municipales, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, encabezó las sesiones de los diferentes sistemas y comités especializados en la materia.

Durante la sesión conjunta del Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y de los comités de seguimiento de la estrategia Puerta y Casa Violeta, se presentaron los avances de los programas municipales que orientan la política pública durante la actual administración.

En su mensaje, la edil Lupita Cuautle, destacó que los resultados alcanzados son producto del trabajo coordinado entre las distintas instancias municipales para ampliar los servicios de atención, protección y acompañamiento a las mujeres. No obstante, reconoció que la erradicación de la violencia de género representa un reto permanente que exige redoblar esfuerzos.

“Sabemos que aún queda mucho por hacer. Mientras exista una mujer que viva violencia, nuestro trabajo no estará terminado. Por ello seguiremos fortaleciendo nuestras estrategias y sumando esfuerzos con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de las Mujeres, porque sólo con coordinación institucional podremos ofrecer una atención más cercana, integral y efectiva para las mujeres y sus familias.”

Durante el desarrollo de las sesiones, Hilda Campos Coyotl, secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género y secretaria Técnica del Sistema Municipal y del Comité Violeta, informó que, en la actual administración, la estrategia Puerta Violeta ha brindado 10 mil 060 atenciones a mujeres en situación de violencia.

Mientras que en el segundo trimestre de 2026 se otorgaron mil 708 servicios especializados en áreas como psicología, asesoría jurídica, atención médica, trabajo social y pedagogía. Asimismo, Casa Violeta ha proporcionado 163 atenciones integrales desde su puesta en marcha, en 2024, ofreciendo un espacio seguro para mujeres y sus familias.

De igual forma, se dio a conocer que la Clínica de Prevención y Atención al Maltrato (CLIPAM) del Sistema Municipal DIF, realizó mil 292 acciones institucionales entre 2024 y junio de 2026, consolidando un modelo de atención integral con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interés superior de la niñez.

Con estas sesiones, el Gobierno Municipal refrenda su voluntad de continuar impulsando programas y estrategias transversales que contribuyen a reducir las brechas de desigualdad, fortalecer la autonomía de las mujeres y garantizar una atención integral, cercana y con perspectiva de derechos humanos para quienes enfrentan situaciones de violencia, tanto en San Andrés Cholula como en la región.

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