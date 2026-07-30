Pepe Chedraui firma convenio con ANTHUS contra trata de personas

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas y como parte de las acciones para fortalecer la protección de las mujeres, el presidente municipal, Pepe Chedraui, encabezó la firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno de la Ciudad y ANTHUS A.C., con el objetivo de ampliar la prevención, atención especializada y acompañamiento a víctimas de este delito.

Esta alianza permitirá fortalecer la coordinación entre ambas instituciones para brindar una atención integral a mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como consolidar mecanismos de canalización, protección y acceso a servicios especializados.

En su discurso, el presidente municipal, Pepe Chedraui, resaltó que con esta firma el Gobierno de la Ciudad refuerza acciones en favor de la integridad y seguridad de las poblanas, así como sensibilizar a la ciudadanía sobre una realidad que exige el compromiso de todas y todos.

“Con este convenio asumimos un compromiso sin precedentes en la prevención y la atención especializada a víctimas, respondiendo una exigencia de derechos humanos de alcance global gracias a la infraestructura y experiencia de ANTHUS”, destacó.

Por su parte, Franco Rodríguez, secretario General de Gobierno comentó que este es un esfuerzo conjunto entre el gobierno municipal y ANTHUS en beneficio de la ciudadanía en la capital poblana para brindar orientación y acompañamiento a quien lo necesite.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Zaira González, señaló que este convenio permite generar acciones institucionales coordinadas y un trabajo permanente entre gobierno y sociedad civil. Asimismo, reconoció el trabajo de ANTHUS A.C., por operar el único refugio especializado para víctimas de trata de personas en el estado de Puebla, brindando atención integral y acompañamiento a quienes enfrentan esta forma de violencia.

“Este convenio representa mucho más que la firma de un documento. Es la suma de voluntades para decirles a las mujeres, con hechos, que no están solas y que cuentan con instituciones comprometidas con su protección y su derecho a una vida libre de violencia”, expresó.

Esta colaboración también fortalece las acciones derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género y contribuye al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en materia de prevención y atención de la trata de personas.

A través de este convenio, el Gobierno de la Ciudad impulsará tres acciones prioritarias: prevenir la trata de personas mediante estrategias de sensibilización; fortalecer la protección y canalización de las víctimas; y garantizar una atención especializada que favorezca el acceso a la justicia y la reconstrucción de sus proyectos de vida.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con la sociedad civil para construir una Puebla donde las mujeres, niñas, niños y adolescentes vivan libres de violencia y cuenten con instituciones brinden protección y acompañaniento en beneficio de todas y todos.

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