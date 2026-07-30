Choque en la Cuacnopalan–Oaxaca deja una persona sin vida

Un trágico accidente se registró la tarde-noche de este miércoles sobre la supercarretera Cuacnopalan–Oaxaca, a la altura del kilómetro 125, donde una unidad de carga pesada y una camioneta protagonizaron un fuerte choque que terminó en incendio.

Los primeros reportes señalan que una persona perdió la vida en el lugar, mientras que otra resultó gravemente lesionada y fue trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

Tras el impacto, las unidades involucradas comenzaron a incendiarse, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de la Guardia Nacional, personal de CAPUFE y cuerpos de emergencia, quienes lograron sofocar las llamas y realizaron las labores de rescate.

La circulación en ambos sentidos permanece cerrada de manera temporal al cierre de esta edición, mientras peritos y autoridades llevan a cabo las diligencias correspondientes y se realizan las maniobras para retirar los vehículos siniestrados.

Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y considerar rutas alternas hasta que la vialidad sea reabierta. Se desconoce la hora en que será restablecida la circulación.

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