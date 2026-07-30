Conductor sale disparado a barranca en Zacatlán

Un aparatoso accidente en la zona conocida como La Bahía, en el municipio de Zacatlán, ocurrió después de que un joven de aproximadamente 28 años, que conducía en aparente estado etílico y a exceso de velocidad, perdiera el control de su vehículo y terminara proyectándose hacia la barranca.

El hecho ocurrió cuando vecinos y testigos de la zona escucharon el estruendo. Al darse cuenta, observaron que el automóvil estaba suspendido en un árbol, mientras que el conductor logró salir por su propio pie. Aunque intentó huir, fue localizado más adelante, a la altura del Parque Hundido.

De acuerdo con el reporte oficial de elementos de seguridad, el hombre mostró una conducta violenta y agredió física y verbalmente a elementos de Tránsito, motivo por el cual fue puesto a disposición del Juez Calificador.

La Dirección de Servicios Públicos inició la verificación de los daños ocasionados a la infraestructura municipal, mientras que una grúa fue la encargada de retirar la unidad y llevarla a un corralón para iniciar el proceso jurídico.

Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía de que, si toman, no manejen, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la seguridad de los habitantes de Zacatlán.

Te recomendamos: