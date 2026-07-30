Investigan ataque armado y posible “levantón” en San Antonio Mihuacán

Las autoridades ministeriales ya investigan un violento hecho registrado en la junta auxiliar de San Antonio Mihuacán, en Coronango, luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera en un establecimiento, dejara a una persona lesionada por arma de fuego y presuntamente privara de la libertad a otro ciudadano.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Domingo Arenas e Ignacio Allende, donde elementos de la Policía Municipal acudieron tras recibir un reporte por detonaciones de arma de fuego. Según los primeros testimonios recabados en el lugar, tres individuos armados ingresaron al inmueble y realizaron varios disparos.

Tal vez te interese: Choque en la Cuacnopalan–Oaxaca deja una persona sin vida

Como consecuencia del ataque, un hombre fue trasladado por paramédicos a un hospital debido a las lesiones sufridas. Además, testigos indicaron que los responsables huyeron llevándose al dueño del establecimiento.

Tras asegurar la escena, los policías municipales notificaron de inmediato a la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de desarrollar las investigaciones para determinar el móvil del ataque y dar con el paradero de la persona desaparecida.

Sobre la víctima, se informó solamente que era dueño del negocio en cuestión era originario de Xoxtla, por lo que ya se investiga el previo del caso, para saber si era perseguido previamente.

Te recomendamos: