Atlixco inicia techado en primaria Vicente Guerrero

Con el compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura educativa en Atlixco, el tesorero municipal, Paco García, en representación de la presidenta municipal Ariadna Ayala, inició la construcción de un techado en el área de usos múltiples de la plaza cívica de la Escuela Primaria Vicente Guerrero, ubicada en la colonia Hogar del Obrero.

Paco García manifestó que se trabaja para impulsar obras en beneficio de las nuevas generaciones.

La obra, explicó Paco García, contempla la construcción de 752.84 metros cuadrados de techado con estructura autoportante, tendrá una inversión cercana a los dos millones de pesos y beneficiará directamente a las y los alumnos en su regreso a clases.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Atlixco, encabezado por Ariadna Ayala, refrenda su compromiso con la educación al impulsar obras que brindan espacios más seguros y adecuados para las y los estudiantes, contribuyendo a su formación integral y al bienestar de las familias atlixquenses.

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