Abre Tienda Puebla Cinco de Mayo en CDMX

La puesta en operación de la Tienda Puebla Cinco de Mayo en la Oficina de Representación del Gobierno del Estado en la capital del país fortalece la promoción y comercialización de productos poblanos, al ampliar su presencia en nuevos mercados y generar mayores oportunidades para productoras, productores, cooperativas y empresas de la entidad. Durante la rueda de prensa, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que esta estrategia forma parte del modelo de riqueza comunitaria que impulsa su administración, en coordinación con la política de Humanismo Mexicano de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario señaló que Puebla avanza en un modelo de desarrollo que articula el campo con la actividad económica e industrial para transformar la producción primaria en productos con mayor valor agregado. Destacó que esta sinergia entre desarrollo rural y desarrollo económico permite fortalecer las cadenas productivas, impulsar la comercialización de productos poblanos y generar bienestar para las familias, al tiempo de posicionar a la entidad como un referente nacional por la calidad e identidad de lo que produce.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno del Estado puso en operación la Tienda Puebla Cinco de Mayo, un espacio permanente que reúne inicialmente 36 marcas y más de 70 productos elaborados por productoras, productores, cooperativas y familias poblanas. Esta iniciativa amplía los espacios de promoción y comercialización para las empresas locales y fortalece la presencia de productos con identidad poblana en nuevos mercados.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que la marca Puebla Cinco de Mayo registra un crecimiento sostenido gracias al trabajo coordinado entre las dependencias estatales y al acompañamiento brindado a empresas, cooperativas y pequeños productores para facilitar su incorporación a nuevos canales de comercialización. Precisó que los productos poblanos ya tienen presencia en 14 sucursales de La Gran Bodega, así como en espacios comerciales de la Ciudad de México, Guadalajara y diversos establecimientos en Puebla, además, continúan las gestiones para ampliar su distribución en cadenas como Price Shoes, Tiendas Chedraui, OXXO y Tiendas 3B, así como mediante quioscos en distintos municipios del estado.

Asimismo, destacó que la expansión de la marca se desarrolla de manera ordenada para fortalecer la capacidad productiva de las y los pequeños productores, mientras el Gobierno del Estado impulsa la apertura de nuevos mercados mediante acciones comerciales en Texas y Chicago, además del envío de muestras de productos poblanos a Canadá.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas que fortalezcan la riqueza comunitaria, promuevan el crecimiento económico incluyente y generen mayores oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas y familias productoras, al consolidar la marca Puebla Cinco de Mayo como un símbolo de identidad, calidad y orgullo que proyecta el talento de las y los poblanos dentro y fuera del país.

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