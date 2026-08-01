Puebla reunió a 500 tenistas en torneo nacional

Con la participación de más de 500 tenistas provenientes de 28 entidades de la República y la celebración de las finales del Torneo Nacional de Tenis Infantil y Juvenil Puebla 2026, el Gobierno del Estado consolidó a la entidad como sede de competencias deportivas de alcance nacional e internacional.

Durante la clausura, el gobernador Alejandro Armenta Mier presenció la final femenil de la categoría de 14 años entre las poblanas María Camila Ramírez y Constanza Fernández, y afirmó que el impulso al deporte como política de Estado fortalece el bienestar de las juventudes, fomenta la convivencia social y contribuye a la atención de las causas que generan la violencia.

El mandatario destacó que, a 600 días de administración, Puebla mantiene un ritmo permanente para atraer eventos de primer nivel que fortalecen el desarrollo deportivo y proyectan al estado como referente nacional. Reconoció el trabajo del presidente de la Asociación Poblana de Tenis, Enrique Núñez, por el impulso brindado al tenis poblano, así como el respaldo de la Federación Mexicana de Tenis para consolidar competencias de calidad. Asimismo, subrayó que la práctica del deporte, al igual que la cultura y el arte, genera procesos de integración comunitaria que alejan a niñas, niños y jóvenes de entornos de riesgo, en congruencia con la estrategia de atención a las causas que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, informó que el torneo se desarrolló del 27 de julio al 1 de agosto en el Centro Estatal de Tenis, Club Britania Zavaleta, Club Britania La Calera, Club Deportivo Volkswagen y El Cristo Golf & Country Club, en Atlixco, donde se disputaron mil 350 partidos en categorías femenil, varonil y dobles mixtos para deportistas de 10 a 18 años. Precisó que participaron 65 tenistas poblanos, de los cuales 33 fueron mujeres y 32 hombres, y resaltó que Puebla también ha sido sede de la Olimpiada Nacional CONADE 2026 con 16 disciplinas, así como de competencias nacionales e internacionales de tiro con arco, voleibol de playa y otros certámenes que fortalecen la proyección deportiva de la entidad.

Por su parte, el presidente de la Asociación Poblana de Tenis, Enrique Núñez, destacó que la presencia del gobernador representa un incentivo para las y los deportistas y señaló que el torneo generó una afluencia aproximada de 2 mil 500 visitantes, además de registrar finales con participación de tenistas poblanos y campeonatos en distintas categorías. En tanto, el vicepresidente de la Federación Mexicana de Tenis, Manuel Moreno, reconoció la coordinación entre el Gobierno del Estado y la Asociación Poblana de Tenis para organizar un certamen de alta calidad, al tiempo que expresó la disposición del organismo nacional para continuar el trabajo conjunto para traer más torneos al estado.

El Gobierno del Estado de Puebla reafirma su compromiso de seguir la promoción del deporte como una política pública permanente que fortalezca el bienestar, la salud y la formación integral de niñas, niños y jóvenes, al tiempo que consolida a la entidad como sede de eventos nacionales e internacionales que impulsan el desarrollo económico, turístico y social en beneficio de las y los poblanos.

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