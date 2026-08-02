Gobierno estatal concluye camino San Nicolás de los Ranchos-Amecameca

Como parte del fortalecimiento de la infraestructura carretera y del impulso al turismo de montaña, el Gobierno del Estado concluyó al 100 por ciento la construcción del camino San Nicolás de los Ranchos-Amecameca, ubicado sobre la Carretera Estatal No. 416-A Xalitzintla-Paso de Cortés, en la localidad de Santiago Xalitzintla.

El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que esta obra representa un paso decisivo para recuperar la actividad turística en la región y fortalecer la seguridad de visitantes y habitantes. Al realizar un recorrido de supervisión, anunció además la instalación de un Centro Estratégico de Seguridad y Atención al Turismo (CESAT), el cual contará con un módulo de Protección Civil, área de guardabosques, Policía Forestal y Guardia Forestal.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que el proyecto comprende 12.8 kilómetros de longitud, con una superficie intervenida de 76 mil 800 metros cuadrados y la aplicación de 3 mil 840 metros cúbicos de pavimento, lo que garantiza una vía moderna, segura y de alta calidad.

Como parte de la obra se construyeron 29 piezas de drenaje, 19 mil 374 metros lineales de cunetas, 44 lavaderos, 5 mil 228 metros lineales de bordillo, un muro de contención de 70 metros lineales, además de 34 losas de acceso, 600 metros lineales de guarniciones y señalamiento horizontal y vertical. Esta infraestructura beneficia de forma directa a 409 mil 460 habitantes de nueve localidades: Santiago Xalitzintla, San Nicolás de los Ranchos, San Pedro Yancuitlalpan, San Andrés Calpan, San Buenaventura Nealtican, Cholula de Rivadavia, San Andrés Cholula, Amecameca de Juárez y San Pedro Nexapa.

Por su parte, el coordinador de Protección Civil y Gestión del Riesgo, Bernabé López Santos, informó que existe una estrategia permanente para conservar en óptimas condiciones las rutas del volcán, con rehabilitación y sustitución de señalética, 54 recorridos de supervisión durante este año y coordinación con los municipios para la limpieza de maleza.

Con esta obra, el Gobierno del Estado fortalece la conectividad, la seguridad y el desarrollo regional, en coordinación con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien impulsa infraestructura estratégica, protección del patrimonio natural y acciones que favorecen el bienestar de las comunidades y el crecimiento del turismo en beneficio de México.

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