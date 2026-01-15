SEDIF ha recolectado 20 mil juguetes, cobijas y chamarras en invierno

A mitad de su vigencia, la campaña invernal impulsada por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) registra avances significativos en favor de las familias poblanas que enfrentan la temporada de frío, con la recepción de más de 20 mil artículos entre juguetes, cobijas, cobertores, chamarras y prendas de abrigo, destinados a comunidades en situación de vulnerabilidad.

Esta iniciativa, promovida con sensibilidad por la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, ha sido apoyada por la generosidad de la ciudadanía y el compromiso de los voluntariados de diversas instituciones públicas y privadas, entre ellas la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla (SEGOB), Carreteras de Cuota Puebla y Banamex, quienes se han sumado activamente a esta causa humanitaria.

Como resultado de esta colaboración, ha progresado también la entrega de insumos en distintos municipios. Destaca la labor del voluntariado de la SEGOB, quien distribuyó más de 500 juguetes a niñas y niños de la escuela primaria indígena “Niños Héroes de Chapultepec”, en Nealtican, donde además donó 150 chamarras y 200 cobertores a madres, padres de familia y personas adultas mayores de la comunidad.

Estas acciones reflejan una visión sensible, cercana y de inclusión que convergen con la política humanista que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y que en Puebla fortalece el gobernador Alejandro Armenta, al colocar a las personas y sus derechos en el centro de la atención pública, especialmente durante temporadas de mayor vulnerabilidad.

El Sistema Estatal DIF reitera la invitación a la sociedad poblana a sumarse a esta campaña invernal. Los donativos se reciben en las instalaciones del organismo, ubicadas en Avenida Reforma número 1305, colonia Centro, hasta el próximo 30 de enero de 2026, para incrementar la capacidad de llevar esperanza y bienestar a quienes más lo necesitan.

