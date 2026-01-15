Pepe Chedraui moderniza 201 luminarias en Jardines de Santa Rosa

El presidente municipal, Pepe Chedraui, inauguró la modernización de 201 luminarias con tecnología LED en el Conjunto Habitacional Jardines de Santa Rosa, como parte de la estrategia Puebla Brilla, una acción prioritaria para fortalecer la seguridad, mejorar la imagen urbana y elevar la calidad de vida en zonas que presentan rezago social.

En su mensaje el alcalde reconoció que las y los poblanos son parte importante para el desarrollo de Puebla y con la estrategia Puebla Brilla cada vez hay más puntos iluminados con tecnología LED. Asimismo, precisó que se siguen reforzando las acciones de este programa.

Con esta intervención, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, el Gobierno de la Ciudad logró la cobertura del 100 por ciento con tecnología LED en el conjunto habitacional, que cuenta con un universo total de 206 luminarias. Antes de esta acción, únicamente 5 lámparas eran LED, mientras que 201 correspondían a tecnología obsoleta, lo que hacía necesaria una renovación integral del sistema de iluminación.

La implementación de luminarias LED representa un avance significativo para Jardines de Santa Rosa, ya que este conjunto presenta un índice de rezago social, por lo que la mejora en el alumbrado no solo impacta en el entorno urbano, sino que contribuye directamente a generar Senderos de Paz, con espacios más seguros, funcionales y dignos para las familias que ahí habitan.

Durante el evento, el secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, destacó que Puebla Brilla es una estrategia que responde a una visión de ciudad más justa e incluyente, donde los servicios públicos llegan de manera equitativa, fortaleciendo la convivencia y la seguridad.

Mientras que la titular de la Secretaría de las Mujeres, Zaira González, reafirmó su compromiso de seguro impulsando acciones a favor de este sector de la población, que acompañen a estrategias como Puebla Brilla.

Con esta acción, más de 3 mil 700 personas resultaron beneficiadas, reafirmando el compromiso del alcalde Pepe Chedraui de llevar infraestructura moderna y eficiente a cada colonia, junta auxiliar y conjunto habitacional a través de Puebla Brilla.

