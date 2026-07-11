Hallan dos cuerpos más en gruta de Cuetzalan; suman tres fallecidos

El despliegue de rescate en la Gruta de Chichicazapan, en el municipio de Cuetzalan, permitió la localización de otros dos de tres integrantes de la familia Peña que fueron arrastrados por la corriente durante una excursión, mientras que las labores continúan para encontrar a una persona que permanece desaparecida.

A tres días del accidente, el operativo reúne a más de 90 rescatistas de distintas corporaciones, quienes enfrentan un terreno de difícil acceso y condiciones climáticas adversas para avanzar en la búsqueda.

Desde la madrugada del viernes, especialistas en rescate vertical, buceo, espeleología y rapel ingresaron a la zona y tras varias horas de maniobras, fueron ubicados dos cuerpos más, sumándose al primero localizado previamente, por lo que hasta el momento el saldo es de tres personas fallecidas, tres sobrevivientes y un desaparecido.

#Puebla 🚨 Tras la confirmación de la localización dos cuerpos más sin vida en la Gruta Chichicazapan, algunos rescatistas parten de la base de control de Cuetzalan, pues a lo largo del día las condiciones climatológicas serían complicadas incluso para ellos.



Vía @_jesuszav pic.twitter.com/tjgf2yBOKt — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 10, 2026

De acuerdo con el coordinador estatal de Protección Civil, coronel Bernabé López Santos, las operaciones han requerido caminatas de varias horas, descensos en zonas de riesgo e inmersiones en un río subterráneo cuya fuerza aumentó debido a las lluvias registradas en la Sierra Nororiental.

Las condiciones obligaron a suspender temporalmente los trabajos para garantizar la seguridad del personal, mientras el Servicio Médico Forense prepara la extracción de los cuerpos.

Pese a la tragedia y al intenso despliegue de cuerpos de emergencia en la zona, la actividad turística en Cuetzalan no se ha detenido.

🔎⛑️ Continúan las labores de búsqueda en la Gruta de Chichicazapan, en Cuetzalan.



Por instrucción del gobernador @armentapuebla_, equipos especializados mantienen un operativo coordinado en la zona, con trabajo técnico y atención permanente para avanzar en las tareas. 🤝🛡️… pic.twitter.com/Az3Qsfw99q — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) July 10, 2026

En el primer cuadro del Pueblo Mágico continúan ofreciéndose recorridos hacia grutas, cascadas y otros atractivos naturales, incluso mientras persisten las lluvias y la neblina.

Comerciantes y operadores turísticos mantienen sus servicios durante uno de los fines de semana de mayor afluencia, en tanto las autoridades mantienen el operativo de búsqueda sin que, hasta el momento, se haya anunciado una suspensión general de actividades ecoturísticas.

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