Comisión avala reforma para ampliar derechos en educación de menores

La Comisión de Educación del Congreso del Estado, que preside la diputada Floricel González Méndez, aprobó el proyecto de dictamen para reformar las fracciones II y VI del artículo 126 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, con el propósito de ampliar los derechos de las madres, los padres y de quienes ejerzan la patria potestad o tutela con relación a la educación de niñas, niños y adolescentes.

Con estas reformas se fortalece la participación de las madres, los padres de familia y las personas tutoras con las autoridades de los planteles educativos donde estudian sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años, para atender de manera conjunta cualquier situación relacionada con su educación y formación.

Asimismo, se reconoce el derecho de madres, padres y tutores a conocer el nombre, la preparación académica y la trayectoria profesional del personal docente y administrativo adscrito a la institución educativa donde estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, información que será proporcionada por la autoridad escolar.

Durante la discusión del dictamen, el diputado Elías Lozada Ortega, promovente de la iniciativa, señaló que la formación de niñas, niños y adolescentes comienza en el hogar, donde se fortalecen valores como el respeto y la honestidad, por lo que subrayó la importancia de que madres, padres, tutores y docentes trabajen de manera coordinada.

Asimismo, reconoció la labor diaria del magisterio y afirmó que, con esta reforma, el Congreso del Estado refrenda que la voz, la guía y los valores de las familias son fundamentales para la formación integral de las y los estudiantes.

A la sesión de la Comisión asistieron las diputadas Floricel González Méndez, Leonela Jazmín Martínez Ayala, Ana Laura Gómez Ramírez, Angélica Patricia Alvarado Juárez, Ana Lilia Tepole Armenta, Azucena Rosas Tapia, Susana del Carmen Riestra Piña, Beatriz Manrique Guevara y el diputado Elías Lozada Ortega.

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