Lupita Cuautle funge como madrina en clausuras escolares en San Andrés Cholula

Como parte del compromiso con la educación y el desarrollo integral de las nuevas generaciones, el Gobierno Municipal de San Andrés Cholula, encabezado por la presidenta Lupita Cuautle Torres, acompañó a niñas, niños y jóvenes del municipio en las ceremonias de clausura del ciclo escolar.

La edil compartió con las y los estudiantes la gratitud y emoción de fungir como madrina de generación y ser parte de uno de los momentos más importantes de su formación académica, reconociendo el esfuerzo, la constancia y la dedicación que les permitieron concluir una etapa más de su trayectoria escolar.

Durante las ceremonias realizadas en el Bachillerato San Andrés, el Bachillerato Digital No. 4, las primarias Justo Sierra y Paz Montaño, así como los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC), Reforma, San Francisco Acatepec y San Andrés, Lupita Cuautle felicitó a las y los graduados por este logro y los invitó a seguir preparándose con entusiasmo para alcanzar sus metas.

Al destacar que detrás de cada culminación académica existe una red de apoyo que estimula el crecimiento personal y educativo de las y los estudiantes, la presidenta municipal reconoció también el papel fundamental de las familias por su respaldo incondicional y el orgullo de ver a sus hijas e hijos concluir esta etapa. De igual forma, agradeció al cuerpo de docentes por su vocación, compromiso y dedicación en la formación de mejores personas desde cada nivel educativo.

Con estas participaciones, el Gobierno Municipal de San Andrés Cholula refrenda su convicción con la educación como una herramienta fundamental para construir una sociedad con mayores oportunidades, por lo que continuará impulsando acciones que fortalezcan el desarrollo de la niñez y la juventud del municipio.

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