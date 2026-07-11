Pepe Chedraui instruye seguimiento de evolución de lluvias

Ante el pronóstico de precipitaciones para la tarde de este día, el presidente municipal, Pepe Chedraui, instruyó desde la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI) mantener un seguimiento a la evolución de las lluvias, con el objetivo de anticipar cualquier situación que pudiera representar un riesgo para la población.

El Gobierno de la Ciudad exhorta a las y los poblanos a tomar precauciones, evitar zonas con encharcamientos y mantenerse al pendiente de los avisos emitidos por los canales oficiales.

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