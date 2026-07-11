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viernes, julio 10, 2026
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Pepe Chedraui instruye seguimiento de evolución de lluvias

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Redaccion Oronoticias
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Gobierno municipal exhorta a poblanos a tomar precauciones.

Ante el pronóstico de precipitaciones para la tarde de este día, el presidente municipal, Pepe Chedraui, instruyó desde la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI) mantener un seguimiento a la evolución de las lluvias, con el objetivo de anticipar cualquier situación que pudiera representar un riesgo para la población.

El Gobierno de la Ciudad exhorta a las y los poblanos a tomar precauciones, evitar zonas con encharcamientos y mantenerse al pendiente de los avisos emitidos por los canales oficiales.

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