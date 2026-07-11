IMDP concluye formación de 120 promotores de activación física

Como parte de la estrategia para fortalecer la cultura física y generar agentes de cambio en las colonias y juntas auxiliares de la ciudad, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, a través del Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP), liderado por Ricardo Zayas Gallardo, concluyó el Curso Teórico-Práctico “Formación de Promotores 2026”, dirigido a personas beneficiarias del programa de Activación Física Musicalizada y a quienes quieran formarse como promotores físicos.

Esta capacitación tuvo como propósito brindar herramientas teóricas y prácticas para que las y los participantes desarrollen habilidades que les permitan promover estilos de vida saludables mediante la actividad física musicalizada, favoreciendo el bienestar físico, mental y emocional de la población.

El curso se llevó a cabo del 23 de mayo al 11 de julio en la Unidad Deportiva Francisco González Gatica, con una duración total de 40 horas bajo un esquema presencial, complementado con sesiones de seguimiento a través de plataformas digitales como Zoom.

En esta edición participaron 120 personas, de las cuales 115 fueron mujeres y cinco hombres, quienes durante seis jornadas de trabajo fortalecieron competencias en planeación, liderazgo, trabajo colaborativo, desarrollo humano y conducción de sesiones de activación física.

La capacitación se desarrolló bajo el modelo por competencias SONA (Saber, Saber Hacer y Saber Ser), privilegiando el aprendizaje práctico, la evaluación continua y la aplicación de conocimientos en escenarios reales, con el objetivo de formar promotores capaces de replicar buenas prácticas en beneficio de sus comunidades.

El programa estuvo coordinado por María de la Salud Gamiño Mendoza, quien acompañó el proceso formativo de las y los asistentes a lo largo de las diferentes sesiones.

Como parte del curso, se realizaron clases magistrales impartidas por especialistas en distintas áreas. El Dr. Facundo Juan Carlos Comba, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, compartió herramientas para la elaboración de planeaciones deportivas; el Dr. Luciano Aguirre Álvarez, del Colegio de Postgraduados, abordó temas relacionados con la organización de grupos, trabajo en equipo y liderazgo; la Lic. Luna Orquídea Martínez Machorro, fisioterapeuta y entrenadora personal, impartió la sesión “Movimientos Inteligentes para la Comunidad”, enfocada en postura, respiración, movilidad y stretching para activadores físicos; mientras que el Lic. Óscar Jiménez Martínez, del IMDP, ofreció la charla motivacional “La Montaña y la Vida”, orientada al crecimiento personal y la perseverancia.

Además de fortalecer conocimientos técnicos, el curso buscó descubrir nuevos talentos entre las personas beneficiarias del programa, generando un impacto positivo en los ámbitos físico, social, psicológico y económico. Asimismo, promovió la adquisición de nuevas habilidades, el fortalecimiento de actitudes de liderazgo y la posibilidad de acceder a oportunidades de autoempleo mediante la promoción de la actividad física.

Te recomendamos: