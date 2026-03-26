Puebla impulsa liderazgo femenino con “Mujeres Imparables 2026”

El Gobierno de la Ciudad llevó a cabo el segundo día de actividades del evento “Mujeres Imparables, Mujeres que Inspiran 2026”, con el objetivo de abrir espacios de reflexión, intercambio de ideas y fortalecimiento del papel de las mujeres poblanas.

En su mensaje, el alcalde Pepe Chedraui precisó que el Gobierno de la Ciudad desarrolló una agenda de actividades para reafirmar el compromiso de fortalecer la participación de las mujeres en el desarrollo de la capital.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Zaira González, agradeció el impulso del presidente municipal, Pepe Chedraui, por encabezar un gobierno que transforma y pone a las mujeres al centro de las decisiones.

Durante el evento, se contó con la ponencia magistral a cargo de Gloria Calzada, escritora y conferencista, que compartió consejos y reflexiones sobre la vida desde un enfoque de bienestar y crecimiento personal, destacando el empoderamiento de las mujeres.

De igual forma, se contó nuevamente con un bazar con la participación de 25 emprendedoras, quienes tuvieron la oportunidad de generar redes de colaboración y difundir sus productos y servicios.

Además, se instalaron módulos informativos de asesoría psicológica y jurídica, así como difusión de programas y talleres a cargo de la Secretaría de las Mujeres, orientados a fortalecer el bienestar y desarrollo integral de las presentes.

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