Entregan barda perimetral en bachillerato de Zacatlán

Las y los estudiantes del Bachillerato Ernesto Luna Hernández, ubicado en la junta auxiliar de San Miguel Tenango, contarán con mejores condiciones de seguridad tras la inauguración de una barda perimetral. La obra fue entregada este miércoles 25 de marzo por la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, en compañía de autoridades educativas del plantel.

En su intervención, el director del bachillerato, Guillermo Vázquez Carrasco, informó que esta barda beneficia a 110 estudiantes a quienes dará bienestar, porque podrán desempeñar sus actividades físicas y recreativas en un espacio seguro, además de que en temporada de lluvias disminuirá los riesgos de un accidente, ya que hace un año con las lluvias se desbordó una parte del terreno de la institución.

Agradeció a la alcaldesa Bety Sánchez su entusiasmo y disposición para ayudar a la educación, en especial a las y los estudiantes, brindándoles espacios dignos para seguir formándose académicamente.

Por su parte, la presidenta municipal destacó que, como madre de familia, se preocupa por la seguridad de las niñas, niños y jóvenes de Zacatlán. Dijo que la educación es primordial para la transformación de la sociedad, por eso trabaja junto con el gobernador Alejandro Armenta y la presidenta Claudia Sheinbaum para brindar una educación de calidad e inclusiva para todos.

Durante la inauguración de esta barda perimetral, el DIF Municipal entregó una parrilla y un tanque de gas a la Estancia de Día para Adultos Mayores de San Miguel Tenango.

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