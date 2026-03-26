Congreso de Puebla participará en evento de mujeres en Nueva York

El Congreso del Estado de Puebla, a través de la Unidad para la Igualdad de Género y su titular, Daniela Mier Bañuelos, estará presente en la Celebración del Mes de la Historia de la Mujer en Nueva York, Estados Unidos, organizado por la Mexican Cultural Expression National Society “Mecenas”.

La visita a Nueva York se realiza gracias al apoyo del presidente del Congreso del Estado de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, quien ha respaldado la lucha de las mujeres y las acciones enfocadas a promover su bienestar.

El evento se realizará en colaboración con la Oficina del Public Advocate de la Ciudad de Nueva York, Jumaane D. Williams, y la Oficina del Contralor de la Ciudad de Nueva York, Mark Levine.

El programa reunirá a lideresas, profesionales, activistas y representantes de la comunidad latina para destacar su impacto en el tejido cultural, cívico y social. En esta conmemoración se entregan reconocimientos a mujeres cuyo liderazgo, logros y contribuciones inspiran a las comunidades tanto en México como en Estados Unidos.

“Mecenas” es una asociación sin fines de lucro dedicada a promover y preservar la riqueza de la cultura mexicana en los Estados Unidos. Desarrolla diversos programas culturales en Nueva York, incluyendo iniciativas emblemáticas como el Día de Muertos y Latinos en Times Square, entre otros eventos de gran alcance comunitario.

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