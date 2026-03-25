Propone elevar sanciones por abandono de personas en Puebla

La diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para sancionar con mayor severidad el delito de abandono de persona, en los casos en que este hecho provoque alguna lesión o la muerte.

En la propuesta, la legisladora pone énfasis en el impacto que tiene el abandono de menores, pues algunos han sido encontrados en condiciones inadecuadas, lo que puede provocar lesiones o, incluso, la muerte.

Por lo anterior, se precisa que el objetivo es reformar el artículo 354 del Código Penal del Estado, a fin de establecer que, en los casos en que del abandono de persona resultare alguna lesión o la muerte, se presumirán estas como premeditadas para los efectos de aplicar las sanciones que a estos delitos correspondan, de manera que se consideren delitos calificados, por lo que la sanción será considerablemente mayor.

Actualmente, el artículo 346 del Código Penal precisa que, a quien abandone a una niña, niño o adolescente incapaz de cuidarse a sí mismo, a una persona adulta mayor, a una persona enferma o a una persona con discapacidad, teniendo obligación de cuidarlos, se le impondrá de tres meses a cinco años de prisión y se le privará de la patria potestad o de la tutela, si ejerciere uno de esos cargos.

Te recomendamos: