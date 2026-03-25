Auditoría Superior del Estado presenta Programa Anual de Auditorías 2026

En sesión de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, el titular del órgano de fiscalización, Germán Reyna y Herrero, presentó el Programa Anual de Auditorías 2026.

Al respecto, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez destacó que el programa cuenta con una visión de transparencia y rendición de cuentas, así como de fortalecimiento de la coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, para que Puebla se coloque como referente en materia de combate a la corrupción.

Durante la sesión estuvieron presentes las diputadas Norma Estela Pimentel Méndez y Delfina Pozos Vergara, así como los diputados José Miguel Trujillo de Ita, Marcos Castro Martínez y Jaime Natale Uranga.

Te recomendamos: