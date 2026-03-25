Balean a pareja tras falsa venta de auto en Xoxtla; logran escapar heridos

Una pareja fue atacada a balazos tras acudir al municipio de San Miguel Xoxtla para concretar la compra de un vehículo que encontraron anunciado en redes sociales.

De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos vendedores intentaron despojarlos del dinero y, al no lograrlo, abrieron fuego en su contra. A pesar de las lesiones, las víctimas consiguieron huir del lugar.

Los hechos se registraron la noche del martes, cuando autoridades recibieron un llamado de emergencia que alertaba sobre dos personas heridas por arma de fuego en las inmediaciones del Periférico Ecológico, a la altura de Santiago Momoxpan, en San Pedro Cholula.

Elementos policiacos que acudieron al sitio localizaron a un hombre y una mujer solicitando auxilio.

#Seguridad 🚨 Una pareja que acudió a San Miguel Xoxtla con la intención de comprar un vehículo que vieron ofertado en redes sociales, fue atacada a disparos por aquellos que presuntamente les venderían la unidad en cuestión. Sin embargo, los afectados lograron escapar a pesar de… pic.twitter.com/kQobgM1dty — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 25, 2026

Según el testimonio de los afectados, el encuentro con los supuestos vendedores ocurrió en Xoxtla, donde intentaron asaltarlos y realizaron varias detonaciones en su contra.

Aunque el vehículo resultó afectado y con daños en un neumático las víctimas lograron escapar, llegando heridos hasta el punto donde las autoridades les dieron atención prehospitalaria y los invitaron a presentar su denuncia formal ante el Ministerio Público.

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