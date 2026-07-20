Puebla será sede del Festival Máster de Voleibol 2026

Con el objetivo de consolidar a Puebla como un referente nacional del deporte, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, y el Gobierno del Estado, que lidera el gobernador Alejandro Armenta, llevarán a cabo el Festival Máster de Voleibol 2026.

El evento se realizará del 27 de julio al 1 de agosto en el Centro Expositor de Puebla. Por primera ocasión, la capital poblana albergará una competencia de esta magnitud, avalada por la Federación Mexicana de Voleibol, que reunirá a más de 730 equipos provenientes de 30 estados del país, impulsando la convivencia deportiva, el turismo y la proyección de Puebla como sede de grandes eventos nacionales.

Con esta suma de esfuerzos, ambos órdenes de gobierno refrendan su compromiso de seguir promoviendo el deporte como una herramienta para el desarrollo social y el fortalecimiento de la economía local.

#Puebla 🏐 Con el objetivo de consolidar a Puebla como un referente nacional del deporte, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, y el Gobierno del Estado, que lidera el gobernador Alejandro Armenta, llevarán a cabo el Festival Máster de Voleibol 2026.… pic.twitter.com/ulZOkfzHdN — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 20, 2026

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