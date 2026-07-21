Casos de dengue, COVID-19 y sarampión disminuyen en México

La Secretaría de Salud informó que las acciones de prevención, vacunación y vigilancia epidemiológica han permitido una reducción significativa de los casos de dengue, COVID-19 y sarampión en el país durante 2026.

Como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación, en la temporada 2025-2026 se han aplicado más de 10 millones de dosis contra COVID-19, protegiendo a la población de mayor riesgo de enfermedad grave.

Además, durante 2026 se han administrado más de 21 millones de dosis de las vacunas doble viral (SR) y triple viral (SRP) para mantener la protección contra el sarampión y fortalecer las coberturas de vacunación.

Reducción en dengue y COVID-19

De acuerdo con la semana epidemiológica 26, el país ha registrado 3 mil 001 casos de dengue, lo que representa una disminución del 36.8 por ciento respecto a los 4 mil 750 casos reportados en el mismo periodo de 2025.

Los casos de dengue grave pasaron de 2 mil 444 a mil 688, con una reducción del 30.9 por ciento, y la tasa de letalidad disminuyó de 0.90 a 0.41 por ciento, reflejando la detección temprana y la atención médica oportuna.

En materia de virus respiratorios, la vigilancia epidemiológica a la semana 27 de 2026 confirmó 855 casos positivos por laboratorio, una reducción del 83.9 por ciento en comparación con los 5 mil 320 casos del mismo periodo de 2025. El número de casos se mantiene por debajo de los niveles observados en 2024 y 2023, aunque a partir de la semana 19 se ha registrado el comportamiento estacional esperado.

Sarampión y llamado a la prevención

En cuanto al sarampión, durante la semana epidemiológica 25 de 2026 se confirmaron 101 casos, cifra inferior a los 254 registrados en el mismo periodo de 2025, como resultado de las acciones de vacunación, vigilancia y respuesta oportuna.

La Secretaría de Salud reiteró el llamado a la población para mantener medidas preventivas: eliminar criaderos de mosquitos para reducir la transmisión de dengue, y acudir a los servicios de salud ante síntomas respiratorios, especialmente las personas con mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19.

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