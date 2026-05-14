OMS revela más muertes por COVID-19 de las reportadas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó el informe “Estadísticas Sanitarias Globales 2026” el pasado 13 de mayo en Ginebra, Suiza. En este documento se actualizaron las cifras de decesos relacionados con la COVID-19, las cuales se estiman ahora en 22.1 millones.

Esto representa un aumento drástico en comparación con los 7 millones reportados inicialmente por los países, sugiriendo que por cada fallecimiento directo por el virus, ocurrieron dos muertes adicionales relacionadas indirectamente.

A mitad de la pandemia, la organización realizó una estimación previa que incluía muertes directas e indirectas, arrojando una cifra de 15 millones de decesos. Aquel cálculo se basó en modelos matemáticos de exceso de mortalidad; sin embargo, los expertos señalan que la actualización remarca que, si bien el virus por sí solo fue letal para millones, las víctimas colaterales fueron igual o más elevadas.

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El reporte incluye análisis detallados que revelan que el punto crítico de la pandemia ocurrió durante 2021, año en el que se alcanzaron los 10.4 millones de fallecimientos. Según el director del Departamento de Datos de la OMS, esto se debió a la aparición de variantes más mortíferas, como la Delta, y al colapso de los sistemas de salud a nivel global.

Dentro de los efectos colaterales, se observa un exceso en la tasa de mortalidad global: de no haber existido la pandemia, en 2020 se habrían registrado un 6.2% menos de muertes, mientras que en 2021 la cifra esperada habría sido un 17.9% menor.

Esparanza de vida global a la baja

El impacto también alcanzó la esperanza de vida global, que entre 2019 y 2021 descendió de 73 a 71 años. Por su parte, la esperanza de vida saludable pasó de 63 a 61 años. Aunque se ha registrado una recuperación parcial en tiempos recientes, la esperanza de vida en hombres y la saludable en ambos sexos aún se mantienen por debajo de los niveles previos a la crisis sanitaria.

Editor: José Francisco Escobar

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