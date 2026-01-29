Presentan acciones preventivas contra sarampión en Puebla Capital

Con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas en el marco de la Estrategia Nacional contra el Sarampión, el DIF Puebla Capital, encabezado por la presidenta del Patronato MariElise Budib, informó a la Comisión de Salubridad y Asistencia Pública del Ayuntamiento de Puebla sobre las medidas que se implementan en el municipio para hacer frente a esta enfermedad.

Durante la sesión ordinaria de la Comisión que encabeza la regidora Maricela Reyes Rosete, el director de Salud Integral, Migner Huerta, presentó la situación epidemiológica actual y las acciones que se desarrollan en Puebla Capital, destacando la importancia de la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno para prevenir y contener posibles casos.

El funcionario explicó que las acciones del DIF Puebla Capital se basan en cuatro ejes estratégicos: prevención, detección, atención y coordinación. En materia de prevención, subrayó que la vacunación es la medida preventiva más efectiva, segura y es gratis, por lo que desde el DIF se impulsa la promoción de la salud, la difusión en medios y redes sociales con contenidos informativos para que la ciudadanía identifique los síntomas y actúe de manera oportuna.

“Acercarnos, al menos en nuestra periferia, en la zona de atención de nuestras unidades para ver si no presenta algún paciente o alguna persona, algún síntoma de alarma. Tenemos que hacer la notificación de casos sospechosos a la dirección de vigilancia epidemiológica, en donde salud pública y vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud, en menos de 24 horas, ellos puedan hacer el seguimiento estrecho”, señaló respecto a la detección.

Sobre la atención, informó ante regidoras y regidores que se capacitó al personal de salud para diferenciar cuál es la sintomatología del sarampión, y que los tratamientos se apegan a las guías clínicas oficiales. En caso de confirmarse un caso, se realiza la canalización inmediata y se activan los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud, como el bloqueo vacunal y la vigilancia epidemiológica.

“Nos alineamos estrictamente al trabajo con la Secretaría de Salud y las acciones que estamos realizando es promoción a la salud. Estamos facilitando, la vacuna en la Unidad Médica Integral y en donde nos van pidiendo brindar apoyo social a las familias con los programas, ya que el asilamiento puede generar algunas condiciones que no favorezcan el desempeño normal de una familia, como temas de psicología en temas de salud, brindarles soporte mediante el personal médico, darle un tratamiento integral”, afirmó el director de Salud Integral del DIF Puebla Capital.

Finalmente, las y los regidores se comprometieron a hacer una petición por la vía oficial a la Secretaría de Salud del Estado para requerir más dosis de vacunas que serán aplicadas al personal del Ayuntamiento que cuenta con mayor acercamiento a la población en general, así como la gestión de espacios en la ciudad para llevar la vacunación a cada punto de Puebla Capital.

