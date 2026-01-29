Lilia Cedillo anuncia Agencia de IA Especializada BUAP

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez anunció la creación de la Agencia de Inteligencia Artificial Especializada de la universidad, que buscará impulsar el desarrollo, uso y análisis de esta tecnología con responsabilidad ética y perspectiva crítica, para beneficio público.

Durante el seminario IA responsable para nuevas generaciones, la rectora subrayó que la inteligencia artificial debe verse como una oportunidad para formar estudiantes más críticos y conscientes de su impacto en la sociedad.

Además, resaltó que no sustituye a los humanos y ejemplificó que a un médico la inteligencia artificial puede ofrecer una guía sobre posibilidades de diagnóstico, pero la decisión final recae en el criterio del profesionista.

En ese contexto, anunció la creación de la Agencia de Inteligencia Artificial Especializada, la cual tendrá como eje central el beneficio social y el fortalecimiento de la comunidad científica y académica de la BUAP.

#Puebla 🗣️ En su ponencia Responsabilidad Intergeneracional ante la IA, la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, destaca que la Inteligencia Artificial no debe ser vista como una amenaza, sino como una invitación a formar una generación más crítica.



📹 @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/ihwLLzFsZr — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 28, 2026

Indicó que el nuevo ente académico será encabezado por el maestro Marcelo García Almaguer, de quien destacó su compromiso, responsabilidad y trayectoria en el uso y aplicación de tecnologías.

Por último, Lilia Cedillo exhortó a la comunidad universitaria a participar en dicho proyecto para profesionistas mejor preparados en el ámbito tecnológico, sino también en el ético y humano.

En su oportunidad, Marcelo García Almaguer agradeció la confianza de la rectora para designarlo director de la nueva Agencia, al tiempo mencionó que las nuevas generaciones heredaron la responsabilidad histórica de decidir cómo se va a utilizar esta herramienta.

🗣️ El maestro Marcelo García Almaguer afirmó que la Agencia de Inteligencia Artificial Especializada de la BUAP sumará talento de la universidad, además que con ella se perfila el futuro de una comunidad científica en Puebla.



📹 @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/K4JehymzY2 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 28, 2026

Refirió que la determinación de la rectora es un compromiso de su reelección para formar una generación de jóvenes “capaces no sólo de dominar la tecnología, sino de comprender el impacto social y ético que conlleva”.

Refirió que de acuerdo a McKinsey & Company, el 63 por ciento de las personas que hacen uso de la IA es para generar textos, 36 por ciento para generar imágenes, 27 por ciento para generar códigos, 13 por ciento para generar videos, 13 por ciento para generar voces y música y dos por ciento para otros usos.

Por ello, consideró que al contar con dicha Agencia la BUAP está haciendo historia en México y será reconocida por perfilar el futuro de una comunidad científica hacia la Inteligencia Artificial.

Editor: Renato León

