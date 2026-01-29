Sindicatos marcharán en Puebla este jueves por derechos laborales

Este jueves 29 de enero, en punto de las 16:00 horas, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) realizará la denominada Jornada Nacional de Lucha en distintas partes del país. En Puebla, el grupo de manifestantes partirá del Paseo Bravo y llegará al Zócalo.

La secretaria general de la sección Puebla del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Lakshmi Ojeda, dio a conocer que el objetivo de la manifestación es reforzar la presencia del sindicalismo mexicano y la unidad en torno a las demandas del Proyecto Alternativo de Nación, con el que se busca visibilizar las carencias laborales y económicas que persisten en México, así como la necesidad de fortalecer los derechos colectivos de las y los trabajadores.

De igual manera, señaló que otro eje de la protesta será la revisión del T-MEC, al considerar indispensable que se pongan sobre la mesa los compromisos del tratado para garantizar la soberanía y la autodeterminación nacionales frente a presiones externas.

#Puebla 🗣️ Representantes de diferentes sindicatos, anuncian que el día de mañana 29 de enero realizarán una marcha a las 16:00 horas, partiendo del Paseo Bravo al zócalo de la ciudad.



Esta movilización que será a nivel nacional tiene el objetivo de hacer visible los derechos… pic.twitter.com/4kDlTh5gMZ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 28, 2026

Asimismo, se busca reducir las diferencias existentes entre los tres países, con el fin de beneficiar a la clase trabajadora con mejores prestaciones, como vivienda digna, pensiones suficientes, una semana laboral regulada, pago de días de descanso obligatorios y el derecho a la seguridad social.

Ojeda Sánchez destacó la importancia de que la clase trabajadora se sume a este tipo de manifestaciones, al señalar que las y los trabajadores son la base del desarrollo nacional y uno de los pilares más importantes de la sociedad mexicana.

