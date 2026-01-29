Explota caldera de baños de vapor en colonia Mártires del Trabajo

Por:
Amaury Jiménez
-
6
Una persona de la tercera edad resultó lesionada tras el estallido. / Foto: Es Imagen

Una fuerte movilización de elementos de seguridad se presentó la tarde de este miércoles tras la explosión de una caldera en la colonia Mártires del Trabajo, hecho que irrumpió por completo la calma de los vecinos de la zona.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas en el interior de los baños La Termas, ubicados en la calle 5 de Mayo, entre 28 y 30 Poniente, cuando el equipo estalló al interior del inmueble, provocando daños en viviendas aledañas y proyectando una tapa metálica hacia la vía pública.

En el lugar se reportó una persona de la tercera edad lesionada, quien fue atendida por paramédicos.

Vecinos, al escuchar el fuerte estruendo y salir de sus domicilios, se percataron de que sobre la calle se encontraba una estructura metálica, además de un enorme boquete en la pared del segundo piso del inmueble, por lo que de inmediato realizaron el llamado a las autoridades.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil acudieron al sitio para asegurar la zona, evaluar posibles riesgos y evitar una segunda emergencia.

Las autoridades continúan con la revisión del inmueble y con las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del incidente.

