Investigan a trabajadora de salud por usurpación de profesión en Puebla

Una mujer identificada como María Concepción N., de 57 años, fue requerida por autoridades ministeriales tras ser señalada por presuntamente desempeñarse durante varios años dentro del sector salud estatal sin contar con la documentación profesional necesaria para ejercer como químico farmacobiólogo en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), la mujer habría laborado entre 2018 y 2025 en el Laboratorio de Salud Pública del Estado, específicamente en el área de microbiología de alimentos, donde presuntamente realizaba funciones técnicas y especializadas propias de dicha profesión, pese a no tener título ni cédula profesional que acreditaran legalmente sus estudios.

Las indagatorias apuntan a que la imputada formaba parte de actividades relacionadas con análisis y procesos dentro de una institución estatal del sector salud, situación que generó la apertura de una carpeta de investigación por el probable delito de usurpación de profesión.

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Fue el pasado 13 de mayo de 2026 cuando agentes de la Unidad de Apoyo Policial de Combate a la Corrupción cumplimentaron una orden de comparecencia en inmediaciones del Complejo Médico Sur, ubicado en la colonia Guadalupe Hidalgo.

La Fiscalía de Puebla informó que las diligencias continúan para determinar el grado de responsabilidad de la señalada y establecer si existieron posibles omisiones administrativas o irregularidades relacionadas con su permanencia dentro del sistema público de salud.

En Puebla, la usurpación de profesión es considerada un delito cuando una persona ejerce actividades exclusivas de una profesión regulada sin contar con autorización legal, título o cédula profesional. Dependiendo del caso y de los daños ocasionados, las sanciones pueden incluir multas económicas, inhabilitación e incluso penas de prisión conforme al Código Penal del Estado.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio cumplimiento a una orden de comparecencia en contra de María Concepción N., de 57 años, por su probable responsabilidad en el delito de usurpación de profesión, derivado de hechos registrados en la ciudad de Puebla.… pic.twitter.com/ZnkP1bNdsd — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) May 17, 2026

Editor: César A. García

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