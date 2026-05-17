Solicitan rendición de cuentas por Feria de Puebla 2026

La diputada Delfina Pozos Vergara presentó un punto de acuerdo por el que exhorta al Organismo Público Descentralizado “Convenciones y Parques”, así como al Comité Organizador, a transparentar el uso de los recursos públicos ejercidos durante la organización y realización de la Feria de Puebla 2026.

A través del exhorto, la legisladora pide que se publique y remita al Congreso un informe integral, detallado y desglosado que contenga el monto total de recursos públicos ejercidos; el desglose por conceptos de gasto; la relación de contratos celebrados, indicando proveedores, montos y procedimientos de adjudicación; así como los gastos destinados a espectáculos, artistas, publicidad, logística, seguridad y operación.

Además, la legisladora solicita información sobre los ingresos obtenidos por concepto de boletaje, patrocinios, arrendamientos y demás actividades comerciales; el número total de visitantes durante el evento y la metodología utilizada para su contabilización; y los indicadores utilizados para evaluar el impacto económico, turístico y social de la Feria.

Como parte de los resolutivos, y para abonar a la transparencia, pide que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno revise y verifique el correcto ejercicio, destino y fiscalización de los recursos públicos ejercidos durante la Feria de Puebla de este año.

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