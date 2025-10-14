Puebla entrega gastos funerarios y becas de orfandad por afectaciones recientes

Familiares de personas fallecidas a causa de los siniestros registrados por las lluvias reciben apoyos de gastos funerarios, así como becas para menores en orfandad; de ser necesario, se les repondrá su vivienda, aseguró el gobernador Alejandro Armenta.

El mandatario estatal destacó que es una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum proporcionar la ayuda necesaria a quienes perdieron a un familiar en zonas siniestradas.

En ese sentido, dijo que la administración estatal ha destinado recursos para cubrir los gastos funerarios, además de que se entregarán becas a los menores que hayan perdido a sus padres.

Asimismo, comentó que se inscribirán a los deudos en los proyectos productivos del Estado para que puedan obtener ingresos y tener una actividad económica propia.

En caso de que también hayan perdido su vivienda, aseguró que se les repondrá su casa en coordinación con la federación.

El mandatario destacó que en su reciente visita, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo con algunos de los familiares de personas fallecidas y ninguno le expresó alguna queja, sino al contrario, agradecieron la atención oportuna de las autoridades ante la emergencia.

Te puede interesar: Revisarán situación legal del Parque Animalia en Xicotepec

Sube a 7 el número de desaparecidos

Cabe mencionar que las intensas lluvias dejaron un saldo, hasta ahora, de 13 personas fallecidas; además, autoridades señalaron que en las últimas horas se reportó la no localización de 3 personas más, por lo que suman 7 personas desaparecidas, cuya búsqueda está a cargo de la Comisión de Búsqueda, así como de la Sedena y Guardia Nacional.

Sergio Franco Juárez (70 años) de Huauchinango

Juana Aurelia Valencei González (70 años) de Huauchinango

Albino Calderon Islas (70 años) de Huauchinango

Liam Tadeo González Lechuga (6 años) de Huauchinango

Celeste Barrios Muñoz (41 años) de Huauchinango

Lázaro Gayosso Rodríguez (39 años) de Huauchinango

Pedro Segura Muñoz (75 años) de Tétela de Ocampo

Además, se trabaja en el rescate de 3 personas que habrían quedado sepultadas por deslaves en Naupan y Huauchinango.

Editor: César A. García

Te recomendamos: