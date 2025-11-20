Detienen a hombre por planear secuestro de empresario en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a Miguel Ángel N., de 44 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado en grado de tentativa; presuntamente planeó privar de la libertad a un empresario del sector educativo y de esparcimiento.

De acuerdo con la investigación ministerial, el ahora detenido fue contratado como chofer particular por la víctima, después de que Miguel Ángel N. solicitara empleo argumentando no poder acceder a otros trabajos debido a sus antecedentes penales.

La Fiscalía estableció que, una vez que el sujeto conoció la rutina del empresario, presuntamente planificó su privación de la libertad con el objetivo de exigir un rescate de 3 millones de pesos.

La detención se realizó en las inmediaciones de la calle Reforma, en la colonia Centro del municipio de Puebla, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por la autoridad judicial.

El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación jurídica en los siguientes días.

Te recomendamos: