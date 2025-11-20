EU aumenta a 15 mdd recompensa por exatleta vinculado al crimen organizado

Este miércoles el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y la fiscal general de Estados Unidos, informaron que están buscando al exatleta olímpico, Ryan Wedding, por narcotráfico y nexos con el Cártel de Sinaloa.

Wedding fue un snowborder canadiense que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake en 2002. Aunque terminó en el puesto 24 en la competición, fue el más destacado de su país para la disciplina de eslalon gigante paralelo.

No obstante, su carrera como atleta olímpico fue breve, pues, para 2006 fue relacionado con el hallazgo de una granja con un plantío de 10 millones de dólares de marihuana, armas y municiones. Al momento de la irrupción él no estuvo presente, por lo que no se encontraron las evidencias suficientes para procesarlo.

Cuatro años más tarde se logró su detención luego de que intentó comprar cocaína a un agente del gobierno, siendo condenado a prisión.

Entre enero y agosto de 2024 fue acusado de liderar operaciones de narcotráfico con toneladas de cocaína desde California a Canadá, además de otros delitos como tres cargos por asesinato, intentos de homicidio y pertenecer a una célula de crimen organizado.

No one, not even a former Olympian, is above the law. We are increasing our reward offer to up to $15 million for info leading to the arrest and/or conviction of Ryan Wedding. Send tips to the @FBI at +1-424-495-0614 and help us bring this notorious thug to justice.… pic.twitter.com/lldYVdmnQ2 — US Dept of State INL (@StateINL) November 19, 2025

Ante esto, la fiscal general, Pamela Bondi, dijo: “Actualmente es el mayor distribuidor de cocaína en Canadá. Wedding colabora de cerca con el Cártel de Sinaloa, organización terrorista extranjera para inundar no nada más Estados Unidos, sino Canadá con cocaína que viene de Colombia”.

Por ello, hace meses se había ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares, pero tras sumarse nuevos cargos, esta mañana se incrementó esa cantidad a 15 millones de dólares.

Así, el Director del FBI, Kash Patel, hizo público que Ryan es uno de los 10 fugitivos más buscados, por lo que no pararán hasta encontrarlo.

Tras lo cerca que han llegado a estar de su ubicación, las autoridades estadounidenses consideran que se encuentra en México, con protección del Cártel de Sinaloa.

