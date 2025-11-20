IBERO Puebla participará en FIL Guadalajara

La IBERO Puebla formará parte de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) con la presentación de tres de las publicaciones más recientes de su sello editorial, un acontecimiento inédito para la Universidad Jesuita. Así lo anunció el Mtro. Rogelio Zamora Martínez, coordinador académico de la Librería y el Área de Publicaciones, quien destacó que esta presencia marca un hito para la proyección de la producción académica y literaria de la Institución.

Como parte de las actividades inaugurales, el Rector de la IBERO Puebla, el Dr. Alejandro Guevara Sanginés, participará en el foro Salud mental en las universidades: retos, respuestas y horizontes de cuidado, acompañado de los rectores del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Este espacio abordará desafíos comunes en las instituciones de educación superior y las perspectivas de atención desde un enfoque humanista.

El programa de la Editorial IBERO Puebla iniciará el 1 de diciembre a las 18:00 horas con la presentación de Manifiesto para una universidad salvaje, obra que invita a repensar los modelos educativos desde miradas críticas e innovadoras, desde la pluma de David Fernández Dávalos, SJ y Dante Ariel Aragón Moreno.

La segunda actividad tendrá lugar el 5 de diciembre a las 18:00 horas con Repensar el fascismo en México en el espacio latinoamericano y trasatlántico, un trabajo que analiza las expresiones contemporáneas de este fenómeno en clave histórica y regional, del que es coordinador Octavio Spindola Zago, académico de la Universidad, junto con Tania Hernández Vicencio, Ángel Sánchez Rodríguez y Franco Savarino Roggero.

Finalmente, el 7 de diciembre a las 13:00 horas, José Sánchez Carbó, académico del Departamento de Humanidades, presentará Contar e interpretar: manual de narrativa literaria y documental, una propuesta formativa para estudiantes, docentes y personas dedicadas a la creación narrativa.

El Mtro. Zamora Martínez invitó al público lector a acercarse al estand de la Universidad en la FIL de Guadalajara, que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 7 de diciembre, y acompañar este momento significativo para la vida editorial de la IBERO Puebla, que por primera vez en su historia presentará tres números consecutivos en este foro internacional.

