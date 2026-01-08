Estudiantes UDLAP crean herramienta para detectar padecimientos en bebés

Estudiantes de las licenciaturas en Ciencia de Datos y en Actuaría de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) obtuvieron el segundo lugar del hackathon organizado por el Tech Capital Puebla Summit 2025, una competencia que consistió en construir un modelo de detección de uno de cinco padecimientos que pudiera presentarse en un bebé y que se puede detectar a través de escuchar su llanto: Asfixia, hipoacusia, hiperbilirrubinemia, hipotiroidismo y plena salud.

Heriberto Espino Montelongo, Nuria Arroyo Bustamante y José Ángel Palomares Velázquez son los estudiantes de Ciencia de Datos y de Actuaría de la UDLAP que participaron en este evento, el cual fue diseñado para consolidar al Estado de Puebla como un polo estratégico de innovación tecnológica, pues planteó el reto de desarrollar una forma de reconocer el padecimiento de un bebé a través de escuchar su llanto. Asfixia, obstrucción de las vías respiratorias; hipotiroidismo, afección de la glándula tiroides que disminuye el metabolismo causando fatiga, aumento de peso, estreñimiento, depresión, entre otros padecimientos; hipoacusia, pérdida parcial o total de la capacidad auditiva; hiperbilirrubinemia, exceso de una sustancia amarillenta en la sangre que causa piel y ojos amarillos; o que pudiera estar sano y el llanto sea por otro factor.

La dinámica de este hackathon consistió en que los organizadores les dieron a los participantes diversos sonidos de llantos de bebés, para con ellos los estudiantes sacar métricas sobre los atributos del sonido, tanto de frecuencia, energía, armonía y amplitud. Al mismo tiempo aplicaron una herramienta matemática para descomponer los sonidos, obteniendo gráficas de las ondas que visualmente les dio la capacidad de clasificar qué tipo de llanto era. Basado en ambos procesos, Heriberto, Nuria y José Ángel desarrollaron un algoritmo que determina una mejor predicción.

“Lo que propusimos es una herramienta que solo pueden utilizar médicos, no el papá o alguien fuera del ambiente de la medicina. Uno, porque somos alarmistas como seres humanos, en especial cuando se trata de bebés; dos, las personas que verdaderamente pueden darle interpretabilidad y saber cómo reaccionar de manera adecuada a este tipo de información son los profesionales médicos”, explicó la estudiante Nuria Arroyo.

Tras la exposición de esta herramienta y después de siete horas de duración del reto, los jueces deliberaron que los estudiantes UDLAP obtuvieran el segundo lugar general, frente a otras 15 instituciones educativas competidoras a nivel nacional. “Es la primera vez que participamos en un concurso nacional y fue una experiencia que nos ayuda mucho en nuestra formación, creemos que podemos dar buenas soluciones a problemas complejos en tiempos cortos y siento que podemos tener este impacto positivo en la sociedad si enfocamos nuestras carreras hacia ello”, expresó José Ángel Palomares.

Asimismo, Heriberto Espino informó que el resultado se debe a la mentoría del Dr. Héctor Saib Maravillo Gómez, profesor del Departamento de Actuaría, Física y Matemáticas de la UDLAP; además de lo aprendido durante las clases de las licenciaturas en Ciencia de Datos y en Actuaría, tanto para tener pensamiento crítico como para elaborar mejores algoritmos en un periodo corto.

Si quieres conocer más sobre la Licenciatura en Ciencia de Datos o la Licenciatura en Actuaría, puedes visitar los sitios web: www.udlap.mx/ofertaacademica/Actuaria y/o www.udlap.mx/ofertaacademica/CienciaDeDatos; en ellas puedes revisar los planes de estudio, acreditaciones, profesores, egresados y más.

