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lunes, abril 27, 2026
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Caída de estructura deja dos mujeres lesionadas en Feria de Puebla

Por:
Renato León A.
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La tarde del 26 de abril, las condiciones climáticas, con lluvia y fuertes ráfagas de viento, provocaron la caída de un arco metálico en la zona de la Expo Ganadera y Agrícola 2026, durante la realización de la Feria de Puebla. Como resultado, dos mujeres resultaron lesionadas.

Una menor de 14 años presentó contusión en cabeza, dolor cervical y crisis nerviosa, mientras que una joven de 19 años sufrió una probable fractura de clavícula izquierda.

Testigos del hecho intentaron auxiliarlas y minutos después personal de la Coordinación de Protección Civil del estado de Puebla llegó al lugar para brindar atención prehospitalaria.

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Los equipos de emergencia realizaron valoración médica, estabilización e inmovilización correspondiente a ambas pacientes, además de ofrecer acompañamiento a sus familiares.

Posteriormente, las dos mujeres fueron canalizadas para su traslado y atención hospitalaria en coordinación con SUMA; la dependencia aseguró que mantiene el seguimiento correspondiente para salvaguardar su integridad.

Previo al inicio de la Feria de Puebla 2026, el 11 de abril, un trabajador sufrió una caída desde una estructura durante las labores de montaje en la misma zona de Los Fuertes, cuando un grupo de trabajadores alistaba los escenarios y estructuras para el evento.

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