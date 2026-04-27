Asesinan a un hombre al interior de su vivienda en Tecamachalco

Un hombre fue localizado sin vida al interior de su domicilio en la localidad de Santa Rosa, en el municipio de Tecamachalco, hecho que es investigado como homicidio por la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con el informe extraoficial, el hallazgo ocurrió la mañana del 26 de abril del presente año, donde la víctima fue identificada como Antonio R., de 47 años de edad, comerciante y originario de la fue encontrado sin vida en su propiedad.

Las autoridades confirmaron el hallazgo en el inmueble de la calle 8 Norte número 231, donde encontraron el cuerpo con diversas lesiones por objeto punzocortante en el cuello y barbilla, además de golpes en el rostro y escoriaciones en distintas partes del cuerpo.

El cadáver se encontraba en posición boca abajo dentro de un área habilitada como tienda, donde por muchos años el occiso laboró en la comunidad.

Elementos de la Policía Municipal de Tecamachalco fungieron como primeros respondientes, mientras que personal de la Unidad de Apoyo Policial y peritos de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos realizaron el procesamiento de la escena, donde fueron ubicadas al menos 26 manchas de sangre.

Tras las diligencias correspondientes, el cuerpo fue trasladado al panteón municipal para la necropsia de ley. En tanto, el inmueble quedó asegurado por instrucciones del Ministerio Público, quien ya encabeza las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y dar con él o los responsables.

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