Invertirá gobierno de Puebla 36 mdp en actualizar Atlas de Riesgo

El Gobierno de Puebla invertirá 36 millones de pesos en la actualización del Atlas de Riesgo Estatal, una herramienta que lleva más de 15 años sin renovarse y cuya elaboración demorará hasta 18 meses.

En entrevista, el coordinador estatal de Protección Civil, Bernabé López Santos detalló que se contratará a una empresa que se encargue de la elaboración el Atlas, así como de la puesta en marcha de una Sala de Crisis y otra de Monitoreo con videowall y software especializado para vigilar incidentes en tiempo real.

Sin embargo, el coordinador reconoció que el instrumento estatal no sustituye los Atlas Municipales, por lo que exhortó a los ayuntamientos a contar con sus propias herramientas, ya que sólo 40 de los 217 cuentan con Atlas.

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Según la licitación para su elaboración el Atlas incluirá datos sobre crecimiento urbano, peligros geológicos, hidrometeorológicos y químico-tecnológicos, entre otros.

El falló se dará a conocer el 12 de mayo, pero se estima que en 18 meses se concluya el Atlas, mientras que la instalación y puesta en marcha de sala de monitoreo, sala de crisis y videowall deberá estar lista un mes después de la formalización del contrato.

Editor: Renato León

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