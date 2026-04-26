Supervisa Armenta rehabilitación de carretera para nuevo Periférico 5 de Mayo

El gobernador Alejandro Armenta Mier supervisó la rehabilitación de 12.36 kilómetros de la carretera “Entronque Academia Nacional”, tramo estratégico que formará parte del Circuito Sur del nuevo Periférico 5 de Mayo, proyecto que calificó como la solución vial más importante de su sexenio.

Durante el recorrido, el mandatario estatal destacó que esta vialidad será ampliada a doble carril hacia la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado de Puebla (UCIPS).

Posteriormente, dijo que se abrirá un nuevo camino de casi 10 kilómetros del Circuito Sur desde la UCIPS hasta llegar a la zona del autódromo Miguel E. Abed, para lo cual se prevé la construcción de tres puentes.

Alejandro Armenta destacó que el Circuito Sur permitirá reducir significativamente los tiempos de traslado en la zona nororiente de la capital poblana, pasando de una hora y media a aproximadamente 30 minutos.

#Puebla 💻 El gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que el Circuito Sur del Periférico 5 de Mayo será la solución vial más importante de su sexenio.



Durante la supervisión de las obras de Rehabilitación del Periférico Ecológico, el mandatario recibió muestras de apoyo.



Vía… pic.twitter.com/WfSYB4qb0i — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 26, 2026

Explicó que el nuevo corredor busca desahogar el tráfico que actualmente afecta a colonias como Bosques de San Sebastián, Amalucan y la zona de Amozoc, donde en horas pico los automovilistas pueden tardar hasta dos horas para salir debido a la saturación vehicular o incidentes.

El titular del Ejecutivo subrayó que estas obras se realizarán a bajo costo, aprovechando materiales pétreos disponibles y maquinaria estatal, además de la participación de empresarios que invertirán en la construcción de puentes y la apertura de terracerías.

El proyecto forma parte del nuevo Periférico 5 de Mayo, una estrategia integral de movilidad que contempla la construcción de dos circuitos: el Sur, con más de 22 kilómetros, que iniciará en el camino al Batán; y el Norte, de casi 29 kilómetros, cuya ejecución comenzará en 2027 debido a su complejidad técnica.

Asimismo, señaló la nueva vialidad permitirá planificar el desarrollo urbano de Puebla a largo plazo, con una visión de hasta 50 años, al mejorar la conectividad en la zona norte de la capital con Amozoc, Tecali, Tepeaca y San José Chiapa.

Mejorarán carretera federal a San José Chiapa

De manera paralela, dijo que para completar el proyecto carretero se iniciará la rehabilitación a doble carril de las carreteras que van desde la caseta de Amozoc hacia San José Chiapa, atravesando Rafael Lara Grajales y Nopalucan.

Insistió que con ello se tendrá una mejor infraestructura carretera que la autopista Amozoc-Perote que es de cuota y solo tiene carril y medio.

“Esto nos va a permitir llegar a San José Chiapa, Acajete, Tepatlaxco, en una carretera de doble carril, incluso mejor que la que hay actualmente Amozoc-Perote”, aseguró.

Comentó que para este año su administración también impulsa proyectos complementarios, como la ampliación a doble carril de la carretera de San Francisco Totimehuacan al municipio de Cuautinchán, y de este hacia Tecali; así como la construcción del Bulevar Chignahuapan-Zacatlán.

Editor: Renato León

Te recomendamos: