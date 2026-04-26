Aprueba Comisión exhorto para difundir reglas de contingencia agropecuaria

La Comisión de Desarrollo Rural del Congreso, que preside el diputado Pável Gaspar Ramírez, aprobó el proyecto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, en coordinación con los Ayuntamientos y Concejos Municipales del Estado, y en el ámbito de su competencia, difundan las Reglas de Operación y simplifiquen el acceso a los beneficios del Programa para la Prevención y Atención de Contingencias Agropecuarias.

Asimismo, para que realicen las acciones que estimen pertinentes para prevenir y mitigar los riesgos de pérdida de cosechas ante siniestros y contingencias agroclimáticas, en beneficio de las y los productores de la entidad.

El proyecto de acuerdo fue elaborado con las propuestas de las diputadas Guadalupe Yamak Taja y Delfina Pozos Vergara, quien destacó que se da un paso muy importante para el campo poblano, al informar y facilitar el acceso a los apoyos para las y los productores que enfrentan pérdidas por sequías y otros fenómenos; además, para que conozcan los apoyos existentes y no atraviesen por trámites complicados.

En su participación, la diputada Modesta Delgado Juárez informó que con las lluvias atípicas de los últimos días se han visto afectados los sembradíos de distintas zonas del Estado y, en particular, en la zona de Atlixco, por lo que ya se realizan los trámites necesarios para tener acceso a los programas correspondientes.

En otro momento de la sesión, las y los diputados aprobaron el proyecto de acuerdo impulsado por la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez, para exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado a que consolide la estrategia para la preservación, producción y desarrollo sustentable del maguey pulquero, considerando para tales fines un diagnóstico estatal que identifique las zonas productoras; la capacitación, acompañamiento técnico y la asistencia especializada de productoras y productores, así como el reforzamiento de la cadena productiva en beneficio del campo poblano.

En la sesión de la Comisión estuvieron presentes las diputadas Modesta Delgado Juárez, Floricel González Méndez, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Araceli Celestino Rosas y Delfina Pozos Vergara, así como los diputados Pável Gaspar Ramírez y Óscar Mauricio Céspedes Peregrina.

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