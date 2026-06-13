Revelan a homenajeados de los Óscar Honoríficos 2026

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) anunció a los homenajeados de la 17.ª edición de los Governors Awards, donde Glenn Close, Ridley Scott y Floyd Norman recibirán Premios Honorarios.
La ceremonia se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre en el Ray Dolby Ballroom de Los Ángeles, California, como parte de las actividades organizadas por la Academia durante la temporada de premios.
El anuncio fue realizado por la Junta de Gobernadores el pasado 10 de junio, mientras que la presidenta de la institución, Lynette Howell Taylor, destacó el impacto de los homenajeados en distintas áreas.
Además, Christine Vachon y Pamela Koffler recibirán el Premio Memorial Irving G. Thalberg, otorgado por la Academia a productores con una trayectoria destacada y de constante calidad cinematográfica.
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A su vez, la actriz Glenn Close, de 79 años, será reconocida tras una trayectoria de más de cuatro décadas en cine, teatro y televisión, además de acumular ocho nominaciones al Premio Óscar durante su carrera.
Entre las películas por las que obtuvo candidaturas destacan “Fatal Attraction”, “Dangerous Liaisons”, “Albert Nobbs”, “The Wife” y “Hillbilly Elegy”, aunque nunca ha ganado una estatuilla de la Academia.
Por su parte, el director británico Ridley Scott, de 88 años, será homenajeado luego de dirigir películas como “Thelma & Louise”, “Gladiator” y “Black Hawk Down”, producciones que le otorgaron varias nominaciones.
El tercer Premio Honorario será para Floyd Norman, de 90 años, reconocido como el primer colaborador afroestadounidense contratado por Walt Disney tras participar en “Sleeping Beauty” y “The Jungle Book”.
Presenting this year’s Governors Awards honorees!— The Academy (@TheAcademy) June 10, 2026
Honorary Awards:
Glenn Close
Floyd Norman
Ridley Scott
Irving G. Thalberg Memorial Award:
Christine Vachon & Pamela Koffler
Oscar statuettes will be presented at the Academy’s 17th Governors Awards on November 15, 2026, in… pic.twitter.com/O2f6IbWH2F