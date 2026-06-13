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sábado, junio 13, 2026
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Revelan a homenajeados de los Óscar Honoríficos 2026

Por:
César A. García
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Los Governors Awards 2026 homenajearán a Glenn Close, Ridley Scott y Floyd Norman. / Foto: Especial.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) anunció a los homenajeados de la 17.ª edición de los Governors Awards, donde Glenn Close, Ridley Scott y Floyd Norman recibirán Premios Honorarios.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre en el Ray Dolby Ballroom de Los Ángeles, California, como parte de las actividades organizadas por la Academia durante la temporada de premios.

El anuncio fue realizado por la Junta de Gobernadores el pasado 10 de junio, mientras que la presidenta de la institución, Lynette Howell Taylor, destacó el impacto de los homenajeados en distintas áreas.

Además, Christine Vachon y Pamela Koffler recibirán el Premio Memorial Irving G. Thalberg, otorgado por la Academia a productores con una trayectoria destacada y de constante calidad cinematográfica.

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A su vez, la actriz Glenn Close, de 79 años, será reconocida tras una trayectoria de más de cuatro décadas en cine, teatro y televisión, además de acumular ocho nominaciones al Premio Óscar durante su carrera.

Entre las películas por las que obtuvo candidaturas destacan “Fatal Attraction”, “Dangerous Liaisons”, “Albert Nobbs”, “The Wife” y “Hillbilly Elegy”, aunque nunca ha ganado una estatuilla de la Academia.

Por su parte, el director británico Ridley Scott, de 88 años, será homenajeado luego de dirigir películas como “Thelma & Louise”, “Gladiator” y “Black Hawk Down”, producciones que le otorgaron varias nominaciones.

El tercer Premio Honorario será para Floyd Norman, de 90 años, reconocido como el primer colaborador afroestadounidense contratado por Walt Disney tras participar en “Sleeping Beauty” y “The Jungle Book”.

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