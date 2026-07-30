George y Amal Clooney evacúan su casa por incendios en Francia

La paraja de George y Amal Clooney se vieron obligados a abandonar su residencia ubicada en Brignoles, al sureste de Francia, debido al avance de los incendios forestales que afectan diversas regiones del país. La pareja decidió evacuar de manera preventiva mientras las autoridades continúan con las labores para contener las llamas.

A través de una carta enviada al alcalde de Brignoles, Didier Brémond, el actor y la abogada expresaron su preocupación por la seguridad de los habitantes y por el futuro de su propiedad; también manifestaron que desconocen si su vivienda logrará resistir el impacto del incendio.

En el mensaje, los Clooney reiteraron su compromiso con la comunidad que los ha acogido desde hace varios años. Afirmaron que, sin importar las pérdidas materiales que puedan enfrentar, participarán en las labores de reconstrucción una vez que la emergencia haya concluido.

Te puede interesar: Filtración masiva compromete información de estrellas de Hollywood

Los incendios forestales han provocado la evacuación de miles de personas en distintas zonas de Francia y forman parte de una ola de incendios que también afecta a otros países del sur de Europa; las altas temperaturas y las condiciones climáticas han favorecido la rápida prolongación del fuego.

George y Amal Clooney adquirieron su finca en la región de Provenza en 2021 con el propósito de ofrecer un entorno más tranquilo para sus hijos, Alexander y Ella. En distintas ocasiones, el actor ha señalado que busca alejarlos del ambiente de Hollywood y brindarles una infancia con mayor privacidad.

Editor: Arturo Medina

Te recomendamos: