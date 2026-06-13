CONCAFÉ 2026 entra en su etapa decisiva con concursos

La Convención Nacional del Café (CONCAFÉ) 2026 vive sus momentos más importantes en el Centro de Convenciones de Puebla con el desarrollo de las etapas preliminares del Concurso de Calidad en Taza “Por Amor a Puebla” 2026 y el Campeonato Nacional de Baristas, espacios que reúnen a productores, especialistas y profesionales del sector para reconocer, promover y visibilizar la excelencia de los cafés poblanos y mexicanos, así como el talento que impulsa esta cultura en el país.

Durante el concurso Calidad en Taza, las muestras participantes serán sometidas a una evaluación especializada a cargo de catadores certificados “Q Grader”, quienes aplican los protocolos de la Specialty Coffee Association (SCA), considerados los estándares internacionales más importantes para determinar y distinguir la calidad sobresaliente de los cafés de especialidad.

Como parte de las actividades de CONCAFÉ 2026, también continúa el Campeonato Nacional de Baristas, espacio donde las y los mejores exponentes del país pondrán a prueba su conocimiento, técnica, creatividad y pasión en la preparación de bebidas.

De igual forma, siguen los Talleres con Amor, una serie de actividades dirigidas al público en general que permiten conocer nuevas formas de aprovechamiento del grano. En estos espacios, las y los asistentes aprenden a elaborar diversos alimentos, productos artesanales y artículos derivados, lo que refleja la versatilidad y el valor agregado que ofrece este cultivo.

Para este sábado se llevará a cabo la tradicional Carrera del Café, una competencia que pone a prueba la resistencia, fuerza y destreza de las y los participantes mediante un circuito en el que deberán transportar costales con distintos pesos de grano.

Cabe mencionar que el próximo domingo se disputarán las finales de los concursos y el evento de premiaciones.

Con estas acciones, la Convención Nacional del Café 2026 reafirma su compromiso de fortalecer la cadena productiva, impulsar la innovación y promover el consumo de productos de alta calidad, al tiempo que reconoce el esfuerzo de las familias que hacen posible que Puebla sea referente nacional en la producción cafetalera.

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