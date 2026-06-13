Susana Riestra propone que contralorías investiguen abusos policiales

Con el objetivo de fortalecer las corporaciones de seguridad pública municipales, combatir la corrupción y garantizar investigaciones imparciales, la diputada Susana del Carmen Riestra Piña presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal para transferir las funciones de las áreas de Asuntos Internos a las Contralorías Municipales.

La propuesta plantea reformar el artículo 169 y adicionar el artículo 169 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, para que las contralorías sean las responsables de recibir, investigar y resolver quejas y denuncias contra elementos de seguridad pública, dejando atrás el modelo actual donde las propias corporaciones policiales investigan a sus integrantes.

Susana Riestra señaló que actualmente las áreas de Asuntos Internos dependen jerárquicamente de las mismas Secretarías de Seguridad Pública, situación que genera conflictos de interés, opacidad y temor a represalias entre quienes buscan denunciar abusos o irregularidades.

“Si el área encargada de analizar y, en su caso, sancionar posibles ilícitos o irregularidades en los cuerpos policiacos se encuentra en la misma dependencia donde se cometió la irregularidad, no garantiza imparcialidad en la investigación, ya que se convierten en juez y en parte”, enfatizó.

La iniciativa busca que tanto policías como ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción, abuso de autoridad o faltas administrativas sin miedo a represalias, mediante procedimientos independientes y con garantías de confidencialidad.

“Queremos policías profesionales, éticos y que rindan cuentas. La ciudadanía exige transparencia, y con esta propuesta buscamos hacer un cambio en favor de las y los poblanos”, expresó.

Finalmente, Riestra Piña destacó que la propuesta no implica la creación de nuevas dependencias ni mayores costos para los ayuntamientos, ya que únicamente se reasignan funciones a las contralorías municipales, alineando los procedimientos con estándares internacionales de transparencia y supervisión implementados en países como Alemania y Canadá.

Te recomendamos: