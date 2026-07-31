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jueves, julio 30, 2026
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Comerciantes frustran robo a joyería en el Centro de Puebla

Por:
Jesus Zavala
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Un hombre fue detenido tras un presunto robo a una joyería en la Plaza de la Mujer. / Foto: Especial.

Comerciantes de la Plaza de la Mujer, en el Centro Histórico de Puebla, frustraron el escape de un hombre señalado por un presunto robo a una joyería, quien fue entregado a elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto habría ingresado al establecimiento para sustraer diversos artículos, pero fue interceptado por comerciantes de la zona antes de que pudiera escapar.

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Durante el aseguramiento fueron localizados una motocicleta, un arma y parte de los artículos que presuntamente habrían sido sustraídos de la joyería.

El hombre y los indicios quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que iniciaron las investigaciones para determinar su posible responsabilidad en los hechos.

Editor: César A. García

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