Disparan contra vehículo de la alcaldesa de Ayotoxco en la Puebla-Orizaba

La alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero, Puebla, Alicia Guerrero Hernández, resultó ilesa tras un ataque armado contra el vehículo en el que viajaba sobre la autopista Puebla-Orizaba. En la unidad también se trasladaban al menos tres funcionarios públicos y el chofer; sin embargo, uno de los tripulantes resultó herido de bala.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este martes, cuando la edil se dirigía junto con integrantes de su gabinete hacia la Ciudad de México por la autopista 150D. De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo les dio alcance y desde su interior les indicaron que debían detenerse.

Ante el riesgo que representaba la situación, el conductor decidió acelerar para intentar evadir a los agresores en el tramo Amozoc-Perote, a la altura de Tlaxcala. Fue en ese punto donde los ocupantes del otro automóvil realizaron disparos contra la camioneta oficial.

La unidad, una Volkswagen Tiguan, recibió varios impactos de bala. Como consecuencia del ataque, el chofer sufrió heridas en un tobillo y en la cintura. Los afectados lograron solicitar auxilio hasta llegar a la caseta de cobro de Cuapiaxtla.

Paramédicos atendieron al lesionado y lo trasladaron al Hospital General de Huamantla. En tanto, elementos de la Guardia Nacional brindaron resguardo a la presidenta municipal y a su equipo.

Hasta el momento se desconoce si los funcionarios han presentado una denuncia formal por estos hechos. Tampoco se ha emitido un comunicado oficial por parte del ayuntamiento o de las autoridades estatales para detallar lo ocurrido.

Editor: César A. García

