Morena respalda a Alejandro Armenta ante presión de transportistas

La dirigencia de Morena en Puebla cerró filas con el gobernador Alejandro Armenta Mier para no ceder ante las presiones de transportistas que amagan con suspender el servicio, ante el incumplimiento en su regularización.

El vocero del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Agustín Guerrero Castillo, apuntó que el malestar de los concesionarios no es por falta de apoyos, sino por la aplicación de la ley.

En ese sentido, afirmó que las movilizaciones buscan presionar al gobierno para que permita la circulación de unidades que no pasaron la Revista Vehicular.

Asimismo, enfatizó que la revista realizada el año pasado es obligatoria para garantizar la integridad de los usuarios y no un “capricho” administrativo.

La dirigencia morenista minimizó la movilización y lanzó un mensaje directo a los dueños de las concesiones.

Aseguraron que el gobierno estatal actúa con firmeza para poner orden en un sistema históricamente plagado de irregularidades.

Además, pidieron a los operadores cumplir con la normativa vigente en lugar de afectar la movilidad de los ciudadanos.

“No es un paro, es un chantaje. Quieren obligar al gobierno a permitir que sigan circulando unidades que no cumplen con la ley”, sentenció Guerrero Castillo.

Esta declaración se suma al anuncio del gobernador Alejandro Armenta sobre la existencia de “monopolistas” en el sector, por lo que prepara una revisión profunda de las concesiones en Puebla.

