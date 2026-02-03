Lupita Cuautle entrega aulas a primaria de San Antonio Cacalotepec

La presidenta municipal Lupita Cuautle encabezó la entrega dos aulas didácticas en la Escuela Primaria “Justo Sierra”, ubicada en la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec, San Andrés Cholula, con el propósito de reforzar las instituciones educativas y el bienestar de las niñas, niños y jóvenes del municipio.

Durante el acto, la alcaldesa destacó que invertir en infraestructura educativa es apostar por el futuro de San Andrés Cholula, al generar espacios dignos, seguros y funcionales que fortalecen el aprendizaje y el desarrollo integral de la niñez. Señaló que estas acciones refrendan la visión de su gobierno de acompañar a las comunidades escolares y brindar mejores condiciones para la formación de las nuevas generaciones.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Edgar Perea Rojas, detalló que la obra beneficiará directamente a más de 260 alumnas y alumnos, al contar ahora con aulas equipadas y construidas con criterios de calidad y seguridad, lo que permitirá mejorar el ambiente escolar y favorecer un proceso educativo más completo.

