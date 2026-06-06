Diputada Modesta Delgado promueve acciones a favor de adultos mayores en Atlixco

Como parte de su trabajo de gestión en territorio, la diputada Modesta Delgado Juárez promovió diversas acciones comunitarias en el municipio de Atlixco, con el objetivo de fortalecer el bienestar de las personas adultas mayores e impulsar el desarrollo de las comunidades.

En la Junta Auxiliar de Metepec, la legisladora asistió a la asamblea de la Estancia de Día, donde tomó protesta a las y los integrantes del nuevo Comité de Obra Comunitaria y Reequipamiento de este espacio dedicado a la atención y al desarrollo integral de las personas adultas mayores.

Como parte de las acciones de gestión realizadas en beneficio de este sector de la población, la diputada Modesta Delgado también entregó sillas de ruedas y bastones a personas adultas mayores que asisten a la estancia, contribuyendo a mejorar sus condiciones de movilidad e independencia.

Asimismo, en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, en el Municipio de Atlixco, la diputada realizó la entrega de despensas a familias de la comunidad, con el propósito de apoyar su economía y contribuir al bienestar de los hogares de la región.

Por otra parte, la legisladora asistió a la asamblea de la junta auxiliar de Chipilo, donde tomó protesta a las y los nuevos integrantes del Comité de Obra Comunitaria. En este acto también entregó un apoyo para la adquisición de un aparato de sonido, que permitirá fortalecer las actividades comunitarias y la organización social de la localidad.

La diputada Modesta Delgado reiteró su compromiso de mantener una cercanía permanente con la ciudadanía, escuchar sus necesidades e impulsar acciones de gestión que contribuyan al desarrollo de las comunidades y al bienestar de las familias de la región.

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